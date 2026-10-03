Алматы тауларында Оңтүстік Корея азаматын іздеу жалғасып жатыр

Жоғалған туристі іздеу-құтқару операциясы тоқтаған жоқ.

3 Қазан 2026, 12:16
АВТОР
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видеодан скрин 3 Қазан 2026, 12:16
3 Қазан 2026, 12:16
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Фото: видеодан скрин

Алматының Медеу ауданындағы Талғар асуы маңында Оңтүстік Корея Республикасының азаматын іздеу жалғасып жатыр.

Іздеу-құтқару операциясына таулы жер бедерінің күрделілігі, тексерілетін аумақтың кеңдігі және биіктіктің едәуір айырмашылығы кедергі келтіруде. Құтқарушылар жетуі қиын учаскелерде, соның ішінде шатқалдар мен тау бөктерлерінде жұмыс істеп жатыр.

Іздеу-құтқару жұмыстарына Төтенше жағдайлар министрлігі, полиция департаменті қызметкерлері мен еріктілерден тұратын шамамен 130 адам қатысуда. Операцияға 10 техника, сегіз кинологиялық топ, 11 ұшқышсыз ұшу аппараты және ТЖМ авиациясы жұмылдырылған.

Іздеу жұмыстары үздіксіз жүргізіліп жатыр. Құтқарушылар таулы аумақтарды кезең-кезеңімен тексеруде.

Іздеу-құтқару операциясы Төтенше жағдайлар министрлігінің бақылауында.

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