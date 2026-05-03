Алматы облысында жаппай төбелес болды: Полиция кінәлілерді іздеп жатыр
Оқиға орнында құқық қорғау органдары жұмыс істеп жатыр.
Бүгiн 2026, 12:48
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 12:48Бүгiн 2026, 12:48
108Фото: pixabay.com
Алматы облысының Қарасай ауданындағы Тұрар ауылында бір топ жастардың қатысуымен көшеде төбелес болған, деп хабарлайды BAQ.KZ Kris_p_almaty телеграм-арнасына сілтеме жасап.
Алдын ала мәлімет бойынша, жанжал кезінде суық қару қолданылған.
Қазіргі уақытта зардап шеккендер туралы ақпарат нақтыланып жатыр, ал Алматы облысының полициясы төбелесті бастағандарды іздестіруде.
Оқиға орнында құқық қорғау органдары жұмыс істеп жатыр, төбелеске қатысқан барлық адамдарды анықтап, ұстау шаралары жүргізілуде.
Ең оқылған:
- Польшада ұсталған қазақстандық бостандыққа шықты: Тоқаев шетелдік көшбасшыларға алғыс білдірді
- Жаңбыр, найзағай: Ел аумағында дауылды ескерту жарияланды
- Ақтауда жағажай маңындағы қоқыс үйіндісі туристердің шағымынан кейін жойылды
- АҚШ Кубаға қарсы жаңа санкциялар енгізбек: Трамп жарлыққа қол қойды
- Астанада Есіл өзенінен бірнеше жүк көлігіне тең қоқыс шығарылды