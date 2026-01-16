Әлемде: Трамп Нобель медалін алды, Франция Гренландияға әскер жіберді

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Трамп Венесуэла оппозициясының лидері сыйлаған Нобель медалін қабылдады
АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла оппозициясының жетекшісі Мария Корина Мачадодан Нобель бейбітшілік сыйлығының медалін қабылдады. Бұл кездесу Ақ үйде өтті.
Мачадо медальді Трамптың венесуэлалықтардың бостандығы жолындағы ұстанымына құрмет белгісі ретінде табыстағанын айтты. Ақ үй өкілі президенттің медальді өзінде қалдыратынын растады. Алайда Норвегия Нобель институты сыйлықтың өзі Мачадоға тиесілі екенін және оны беру немесе бөлісу мүмкін еместігін атап өтті.
Трамп әлеуметтік желідегі жазбасында бұл сыйлықты «өзара құрметтің тамаша белгісі» деп бағалады. Бұған дейін ол Нобель бейбітшілік сыйлығын алуға қызығушылық танытып жүргенін бірнеше рет мәлімдеген.
Сарапшылардың пікірінше, Мачадо бұл қадам арқылы Венесуэланың саяси болашағына қатысты АҚШ президентінің шешімдеріне ықпал етуді көздеуі мүмкін. Қазіргі уақытта Трамп әкімшілігінің басты басымдығы – Венесуэла мұнайына қол жеткізу және ел экономикасын қалпына келтіру.
Бұған дейін Нобель комитеті сыйлықты өзге біреуге беру ұйымның ережелеріне қайшы екенін мәлімдеген еді.
НАТО Арктикадағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жаңа стратегияларды қарастыруда
НАТО Арктикадағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жаңа стратегияларды қарастыруда. АҚШ Президенті Дональд Трамп Гренландияны толық бақылауға алуды қалағандықтан, альянс мүшелері бұл шешімнің қауіпсіздікке және одаққа ықтимал әсерін талқылауда.
Трамптың талаптары кейбір еуропалық елдер үшін алаңдатушылық тудырып отыр, бірақ ол Гренландияның АҚШ үшін стратегиялық маңызын баса айтты.
НАТО-ның кейбір мүшелері Арктикада әуе бақылауын күшейту, теңіз патрульдерін ұйымдастыру және технологияны белсенді қолдану арқылы қауіпсіздікті арттыруды жоспарлап отыр. Дания мен Гренландия басшылары аралды сатпайтынын және АҚШ құрамына кіргісі келмейтінін мәлімдеді.
Қазіргі уақытта Гренландияда шамамен 150 әскери және азаматтық маман қызмет етеді, ал АҚШ әскери базалары 1951 жылғы келісімге сәйкес күшейтіле алады. НАТО консенсус негізінде әрекет ететіндіктен, Арктикадағы кез келген стратегиялық өзгеріс барлық 32 мүше мемлекеттің мақұлдауын талап етеді.
Венесуэладан мұнай тасымалдайтын тағы бір танкер АҚШ бақылауына өтті
Кариб теңізінде санкцияланған кемелер үшін Дональд Трамп белгілеген карантинді бұзған Veronica танкерін ұстады. Бұл туралы АҚШ Қарулы Күштерінің Оңтүстік қолбасшылығы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Танкер АҚШ әскері мен Gerald R. Ford тасымалдаушысынан ешқандай қақтығыссыз алынды. Marinetraffic қызметі мәліметіне сәйкес, кеме Гайана туының астында қозғалған.
Ақ үйдің баспасөз хатшысы Каролин Ливитт Вашингтон әкімшілігі Венесуэладан шыққан барлық танкерлерді АҚШ рұқсатынсыз ұстауды жалғастыратынын айтты.
Айта кетейік, Венесуэла президенті Николас Мадуро мен әйелі 5 қаңтарда Нью-Йорк штатының федералды сотына жеткізілген. Оларға есірткі саудасына қатысы бар деген айып тағылған, бірақ Мадуро мен әйелі кінәні мойындамаған.
Франция Гренландияға құрлық, әуе және теңіз күштерін жібереді
Франция Гренландияға әскери контингентін жіберіп үлгерді және жақын күндері оны күшейтуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Франция президенті Эммануэль Макрон елдің оңтүстігіндегі Истр авиабазасында әскери қызметшілер алдында сөйлеген сөзінде мәлімдеді.
Президенттің айтуынша, француз әскери қызметшілерінің алғашқы тобы қазірдің өзінде Гренландия аумағында орналасқан.
Француз әскери қызметшілерінің алғашқы тобы қазірдің өзінде орнында. Алдағы күндері олар құрлық, әуе және теңіз құралдарымен күшейтіледі, - деді Макрон.
Оның сөзі Елисей сарайының X (бұрынғы Twitter) желісіндегі парақшасында жарияланды.
Бұған дейін France Info радиосы Гренландияға 15 француз әскери қызметкері келгенін хабарлаған болатын.
Айта кетейік, АҚШ президенті Дональд Трамп бірнеше рет Гренландияны АҚШ құрамына қосудың қажеттілігі туралы мәлімдеген. Алғашқы президенттік мерзімі кезінде ол аралды сатып алу идеясын ұсынған, ал 2025 жылдың наурыз айында оны қосып алуға болатынына сенім білдірді.
Сондай-ақ Ақ үй аппараты басшысының орынбасары Стивен Миллер Данияның Гренландияға бақылау жүргізу құқығына күмән келтіріп, арал АҚШ құрамына өтуі тиіс екенін айтқан.
Гренландия – автономды аумақ мәртебесіне ие, Дания Корольдігінің құрамындағы аймақ. 1951 жылы АҚШ пен Дания НАТО аясында Гренландияны қорғау туралы келісімге қол қойған. Бұл келісімге сәйкес, АҚШ аралды ықтимал сыртқы агрессиядан қорғауға міндеттенген.
Газа жоспарының екінші кезеңі: келісімге қол жеткізу қиынға соғуы мүмкін
Газа секторында екі жылдық соғыстан кейін толық күйреу орын алды. АҚШ президенті Дональд Трамптың бейбітшілік жоспарының екінші кезеңі іске қосылғанымен, оның жүзеге асуына бірнеше маңызды кедергілер кері әсер етуі мүмкін.
Біріншіден, жоспар бойынша ХАМАС пен Газадағы басқа топтар қаруларын тапсыруы тиіс. АҚШ арнайы елшісі Стив Уиткофф бұл талап орындалмаса «серьезді салдарлар» болатынын ескертті. Алайда ХАМАС қарулардан бас тартудан бас тартуда, себебі оларды Израильдің ұзаққа созылған әскери оккупациясына қарсы қарсылық құралы деп санайды.
Екіншіден, Израиль әскерлерінің Газа секторынан қаншалықты шығуы керек екені белгісіз. Израиль шенеуніктері «жаңа шындықты» сақтауды талап етеді, бірақ толық әскер шығару жөнінде нақты нұсқау бермеген.
Үшіншіден, басқару мәселесі де шешілмеген. Егер ХАМАС басқармайтын болса, Газада кім билік жүргізеді? Әлеуметтік қызметтерді, мектептерді, ауруханаларды және қауіпсіздікті кім қамтамасыз етеді? Қазіргі жоспар бойынша Газадағы техникалық үкіметтің жаңа мүшелері азаматтық қоғам өкілдерінен тұрады, ХАМАС оған қатыспайды. Жоғарыда атқарушы комитет, ал оның үстінде Трамп төрағалық ететін бейбітшілік кеңесі болады деп болжануда.
Бірақ палестиналықтар шетелдік бақылауды отаршылдыққа теңейді және бұл жоспарға сенімсіздікпен қарайды. Сонымен қатар, гуманитарлық жағдай өте ауыр: жүздеген мың адам баспанасыз қалып, қатал қысқы ауа-райы мен су тасқындары кезінде шатырларда тұруда. Балалар екі жылдан астам уақыт бойы білім алу мүмкіндігін толық пайдалана алмады.
Осылайша, Трамптың Газа жоспары прогресті көрсеткенімен, оның сәтті жүзеге асуы үшін көптеген кедергілерді жеңу қажет.