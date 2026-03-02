Әлемде: Трамп Иран басшылығана 3 үміткерді атады, Ердоған «отты шеңбер» жайлы үндеу жасады
Әлемде соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасы.
BAQ.KZ тілшісі соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
Трамп Иран басшысы рөліне үш кандидат бар екенін айтты
АҚШ Президенті Дональд Трамп Иран басшысы рөліне лайықты үш үміткерді таңдап қойғанын мәлімдеді.
Менің үш өте жақсы таңдауым (үміткерім) бар, - деді Трамп The New York Times басылымына берген сұхбатында, бірақ олардың есімдерін атаудан бас тартты.
Ирандағы биліктің ауысуы туралы айта келе, Трамп Венесуэла көшбасшысы Николас Мадуроны қолға түсіру операциясын (2026 жылдың қаңтарындағы оқиға) «идеалды сценарий» деп атады. Ол Иранда да биліктің осындай жылдам әрі тиімді жолмен ауысқанын қалайтынын меңзеді.
Бұған дейін Трамп қажет болған жағдайда АҚШ әскерилері Иранға жасалатын шабуылдарды төрт-бес апта бойы жалғастыруға ниетті екенін де мәлімдеген болатын.
Иран АҚШ-пен келіссөз жүргізуден бас тартты
Иран АҚШ-пен ешқандай келіссөз жүргізбейді. Бұл туралы Иранның Жоғары ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Әли Лариджани мәлімдеді.
Біз ешқандай жағдайда АҚШ-пен келіссөз жүргізбейміз, - делінген мәлімдемеде.
«Айта кетейік, бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен келіссөздер жүргізуге әлі де ашық екенін мәлімдеген болатын, сонымен бірге ол "өткен аптада сөйлесу керек еді" деп атап өтті. Соған қарамастан, егер Тегеран Америка Құрама Штаттарын "қанағаттандыратын" болса, ол соққыларды тоқтата тұруға рұқсат берді»
Ердоған Таяу Шығыстағы жағдайға қатысты үндеу жасады
Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Еуропалық комиссияның төрағасы Урсула фон дер Ляйенмен телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында тараптар Иранға жасалған шабуылдар мен одан кейінгі шиеленіс процесін талқылады.
Ердоған Анкараның аймақтағы тұрақтылықты сақтау және бейбітшілік процесін қолдау үшін барын салуға дайын екенін мәлімдеді.
Президент Ердоған Түркияның барлық тараптарды ұстамдылық танытуға, дипломатия мен келіссөздерге оралуға шақыратынын және бейбітшілік орнату жолында кез келген қолдауды көрсетуге әзір екенін атап өтті, – делінген Түркия президенті әкімшілігінің ресми мәлімдемесінде.
Түркия басшысы сондай-ақ дағдарысты еңсеруде Түркия мен Еуропалық Одақ арасындағы тығыз үйлесім мен ынтымақтастықтың маңызды рөл атқаратынына тоқталды.
Израиль Бейруттегі «Хезболла» позицияларына әуеден соққы жасады
Израиль Бейруттің оңтүстік шеті мен Ливанның оңтүстігіндегі «Хезболла» позицияларына бірқатар қуатты әуе соққыларын жасады.
Куәгерлердің айтуынша, оннан астам жарылыс болып, соққы толқыны астананың бірнеше ауданында сезілген.
Reuters агенттігінің мәліметінше, бұл 2024 жылдан бергі осы аймақтарға жасалған ең қарқынды шабуылдар.
Бұл соққылар «Хезболла» тарапынан Израильге бағытталған зымырандар мен ұшқышсыз ұшақтардың ұшырылуына жауап ретінде жасалғаны хабарланды. Иран қолдайтын топ бұл шабуылдарды елдің жоғарғы көшбасшысы Әли Хаменеидің өлтірілгені үшін кек алу деп жариялады. Осылайша, қақтығыс тез арада өршіп, жаңа тараптарды тартуда.
Израиль Қорғаныс армиясы Бейруттегі «Хезболланың» жоғары лауазымды мүшелеріне нүктелі соққылар жасалғанын, сондай-ақ Ливанның оңтүстігінде қозғалыс жетекшілерінің бірінің көзі жойылғанын мәлімдеді. Бас штаб бастығы Эяль Замир жағдайдың ушығуы мен оның салдарына «Хезболла» толық жауапты екенін атап өтті.
АҚШ-тың БҰҰ-дағы тұрақты өкілі Майк Уолтц Тегеранның «Хезболла», ХАМАС және хуситтерді қолдауды жалғастырып, аймақтағы тұрақсыздықты күшейтіп отырғанын айтты. Оның сөзінше, әскери іс-қимылдар бұдан да үлкен қауіптің алдын алуға бағытталған, алайда Таяу Шығыстағы шиеленіс қарқынды түрде артып келеді.
