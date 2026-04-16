Әлемде: Израиль мен Ливан бітімге таяу, АҚШ Кубадағы операцияны қолға алды, Мадьяр Венгрия билігіне шарт қойды
Әлемде соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасы.
BAQ.KZ cоңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
Израиль мен Ливан бітімге келуге жақын
Израиль Ливанмен бітімгершілік орнату мүмкіндігін талқылап жатыр. Ал Пәкістанның арағайындығымен өтіп жатқан келіссөздер Тегеранда жалғасуда.
БАҚ-тың мәліметінше, Израиль үкіметі Ливандағы атысты тоқтату мәселесі талқыланған отырыс өткізіп үлгерген. Иран қолдайтын «Хезболла» тобымен қақтығыс алты аптадан астам уақытқа созылды, алайда Ливан шенеуніктерінің хабарлауынша, бітім туралы мәлімдеме жақын арада жасалуы мүмкін.
Келіссөздерге бұған дейін де тараптар арасында делдал болған Пәкістан өкілі қатысуда. Иран билігі аймақтағы «бейбітшілік пен тұрақтылыққа» бейілді екенін және қайшылықтарды азайтуға ниетті екенін мәлімдеді.
АҚШ Президенті Дональд Трамптың әкімшілігі түпкілікті уағдаластықтардың жоқтығына қарамастан, келіссөздердің «нәтижелі және жалғасып жатқанын» атап өтті.
Негізгі кедергілердің бірі - Иранның ядролық бағдарламасы мәселесі. АҚШ ядролық қызметті ұзақ мерзімге тоқтатуды және байытылған материалдарды сыртқа шығаруды талап етсе, Тегеран халықаралық санкцияларды алып тастауды сұрап, шектеулердің қысқа мерзімін ұсынып отыр.
Ормуз бұғазы - мұнай тасымалдаудың маңызды бағыттарының бірі төңірегіндегі жағдай қосымша шиеленіс тудыруда. Иран бұған дейін кемелердің өтуіне шектеу қойған болса, АҚШ Тегеранға экономикалық қысымды күшейте отырып, блокада бастады.
Қақтығыстың реттелуі мүмкін деген ақпарат аясында әлемдік нарықтар өсіммен жауап берді: АҚШ-тағы қор индекстері рекордтық көрсеткіштерге жетіп, мұнай бағасы тұрақталды.
Сақталған қайшылықтарға қарамастан, дереккөздер тараптардың ымыраға жақындағанын және келіссөздердің жаңа кезеңі нақты келісімдерге әкелуі мүмкін екенін алға тартады.
Пентагон Кубадағы ықтимал операцияға дайындықты бастады
АҚШ Кубаға қарсы «бірқатар іс-қимылдарды» жоспарлап отыр және президент Дональд Трамптың тиісті бұйрықтарын орындауға дайын. Бұл туралы аралдағы әскери операцияға дайындық туралы хабарламаларға түсініктеме берген Пентагон өкілдері РИА Новости агенттігіне мәлімдеді.
Біз болжамды сценарийлер төңірегінде алыпқашпа сөз айтпаймыз. Министрлік күтпеген жағдайларға байланысты бірқатар іс-қимылдарды жоспарлап отыр және Президенттің бұйрықтары түсуіне қарай оларды орындауға дайын, - деп хабарлады ведомстводан.
Бұған дейін USA Today басылымы сенімді дереккөздерге сілтеме жасай отырып, АҚШ Қорғаныс министрлігі Кубадағы ықтимал операцияға дайындықты бастағанын хабарлаған болатын.
Дүйсенбіде, 13 сәуірде, Ақ үй басшысы АҚШ Иранға қатысты барлық мәселелерді шешіп болғаннан кейін, Куба жағына «көз салуы» мүмкін екенін мәлімдеді. Бір күн бұрын Латын Америкасы республикасының президенті Мигель Диас-Канель кубалықтардың өз елі үшін күресуге және жан қиюға дайын екенін атап өтті.
Сонымен қатар, ол Вашингтонмен келісімге келуді қиын, бірақ мүмкін деп атап, әскери агрессияны ақтауға болмайтынын қадап айтты.
Мадьяр Венгрия президентіне ультиматум қойды
Венгриядағы парламент сайлауында жеңіске жеткен «Тиса» партиясының басшысы Петер Мадьяр ел президенті Тамаш Шуйокты отставкаға кетуге шақырды.
Мен одан парламент мені премьер-министр етіп сайлап, мен үкіметті жасақтаған кезде <...> қызметінен кетуін сұрадым. Егер ол бұл қадамға өз еркімен бармаса, біз өкілеттігімізді пайдалана отырып, конституцияға қажетті өзгерістер енгіземіз және оны қызметінен шеттетеміз, - деп мәлімдеді Мадьяр баспасөз мәслихатында.
Саясаткер өз партиясының президент лауазымына әзірге өз кандидаты жоқ екенін, бірақ венгр ұлтының бірлігін бейнелейтін тұлғаны табамыз деп үміттенетінін атап өтті.
Жексенбі күні, 12 сәуірде Венгрияда парламент сайлауы өтті. Дауыстардың 98,9 пайызы есептелгеннен кейін, оппозициялық «Тиса» партиясы биліктегі «Фидес» партиясынан айтарлықтай алда келеді.
Бірінші тарап заң шығарушы органдағы 199 орынның 136-сына ие болуы тиіс, ал екіншісі - 57 орынға. Үзілді-кесілді нәтижелер 18 сәуір кешіне дейін бекітіледі.
