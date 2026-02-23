Әлем кубогы: Қазақстан құрамасы конькимен жүгіруден 13 медаль жеңіп алды
Конькимен жүгіруден жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогының кезеңінде Қазақстанның ерлер және әйелдер құрамалары сынға түсті.
Германияның Инцелль қаласында конькимен жүгіруден жасөспірімдер арасында Әлем кубогының кезеңі аяқталды. Аталған жарыста ұлттық құрама 13 медаль жеңіп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлттық олимпиада комитетінің хабарлауынша, Кристина Шумекова 1000 және 3000 метр қашықтықтарда топ жарды.
Нео-сеньорлар арасындағы 1000 метрде жүлделер толықтай қазақстандық спортшыларға бұйырды. Инесса Шумекова бірінші орын алды, Дарья Важенина екінші болды, ал Алина Дауранова үздік үштікті түйіндеді.
Сондай-ақ Қазақстан (нео-сеньорлар) әйелдер арасындағы командалық спринтте жеңіске жетті.
Андрей Семёнов 1000 метрде (нео-сеньорлар) күміс жүлдеге ие болды. Ал әйелдер арасындағы командалық спринтте Қазақстан жасөспірімдер құрамасы екінші орын алды.
Сондай-ақ Қазақстан құрамасы ерлер арасындағы командалық спринтте (нео-сеньорлар) қола медальға ие болды.
Нео сеньорлар арасында 500 метр қашықтықта Алина Дауранова үздік атанды. Дәл осы қашықтықта Инесса Шумекова күміс жүлде алды.
1500 метр қашықтықта жасөспірімдер арасында Анастасия Беловодова үздік үштікті түйіндеді. Дәл осы қашықтықта нео сеньорлар арасында Мария Деген алтын медаль жеңіп алды.
Ең оқылған:
- Үздік ондық: Қазақстандық спортшылар 2026 жылғы Олимпиадада үздіктер қатарынан көрінді
- Алматы тауларында қар астында қалған турист қаза тапты
- Танымал қазақстандықтар Конституцияның жаңа жобасын қолдады
- Астанада қар тазалауға 1 600-ден астам техника жұмылдырылды
- Қазақстан бойынша автобустар жаңа Конституция жобасы туралы ақпарат тарату алаңына айналды