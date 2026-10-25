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  • Әлем чемпионаты: Алматбек Аманбек қарсыласын мерзімінен бұрын жеңді

Әлем чемпионаты: Алматбек Аманбек қарсыласын мерзімінен бұрын жеңді

Астанадағы Әлем чемпионатында 72 келіге дейінгі салмақта белдескен отандасымыз хорватиялық балуанды жеңді.

25 Қазан 2026, 14:17
АВТОР
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ҰОК 25 Қазан 2026, 14:17
25 Қазан 2026, 14:17
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Фото: ҰОК

Қазақстандық балуан Алматбек Аманбек грек-рим күресінен Астанада өтіп жатқан әлем чемпионатында бірінші кездесуін сәтті өткізді.

Отандасымыз 72 келіге дейінгі салмақтың 1/8 финалында Хорватия өкілі Павел Пуклавецпен белдесті.

Бірінші кезең хорватиялық балуанның пайдасына аяқталды.
Дегенмен екінші үш минуттықта Алматбек сәтті әдіс жасап, мерзімінен бұрын жеңіске жетті. 

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