Әлем чемпионаты: Алматбек Аманбек қарсыласын мерзімінен бұрын жеңді
Астанадағы Әлем чемпионатында 72 келіге дейінгі салмақта белдескен отандасымыз хорватиялық балуанды жеңді.
25 Қазан 2026, 14:17
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25 Қазан 2026, 14:1725 Қазан 2026, 14:17
133Фото: ҰОК
Қазақстандық балуан Алматбек Аманбек грек-рим күресінен Астанада өтіп жатқан әлем чемпионатында бірінші кездесуін сәтті өткізді.
Отандасымыз 72 келіге дейінгі салмақтың 1/8 финалында Хорватия өкілі Павел Пуклавецпен белдесті.
Бірінші кезең хорватиялық балуанның пайдасына аяқталды.
Дегенмен екінші үш минуттықта Алматбек сәтті әдіс жасап, мерзімінен бұрын жеңіске жетті.
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