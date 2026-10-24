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  • Александр Бублик Хачановты жеңіп, Almaty Open турнирінің жартылай финалына шықты

Александр Бублик Хачановты жеңіп, Almaty Open турнирінің жартылай финалына шықты

Александр Бублик Хачановты жеңіп, Almaty Open турнирінің жартылай финалына шықты

24 Қазан 2026, 11:21
АВТОР
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Ben Solomon/Usta 24 Қазан 2026, 11:21
24 Қазан 2026, 11:21
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Фото: Ben Solomon/Usta

Қазақстандық теннисші Александр Бублик өз алаңында өтіп жатқан ATP 250 санатындағы Almaty Open турнирінің жартылай финалына жолдама алды. Ол ширек финалда Карен Хачановты жеңді.

Кездесу 4:6, 7:6, 7:6 есебімен аяқталды. Алғашқы сетте жеңіліп қалған Бублик матч барысын өзгертіп, қарсыласынан басым түсті.

24 қазанда өтетін жартылай финалда қазақстандық теннисші әлемнің бесінші ракеткасы Даниил Медведевпен кездеседі.

Жартылай финалға шыққан өзге теннисшілер қатарында Стефанос Циципас пен Николоз Басилашвили де бар.

Almaty Open турнирінің финалы 25 қазан, жексенбі күні өтеді.

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