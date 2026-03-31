Алаяқтар сіздің атыңыздан кредит алмауы үшін не істеу керек?
Қазақстанда қаржылық алаяқтықтан қорғанудың ең тиімді жолы - «Стоп-кредит» тетігі. Бұл қызмет әрбір азаматқа банктер мен микроқаржы ұйымдарынан қарыз алуға ерікті түрде тыйым салуға мүмкіндік береді.
Қазақстанда биыл бұл мүмкіндікті елімізде 5,1 млн азамат пайдаланған.
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметінше, әрбір азамат банктік кредиттер мен микрокредиттер алуға тыйым сала алады. Қызмет порталда және E-gov мобильді қосымшасында қолжетімді.
2026 жылғы 16 наурыздағы жағдай бойынша банктік қарыздар мен микрокредиттер алудан ерікті түрде бас тарту құқығын - «Стоп-кредит» сервисін Қазақстанда 5,1 млн азамат пайдаланды, - деп хабарлады Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің баспасөз қызметі.
Қызмет қалай жұмыс істейді?
Сіз тыйым салғаннан кейін кредиттік тарихыңызда арнайы белгі пайда болады. Банктер мен микроқаржы ұйымдары несие бермес бұрын осы деректерді тексереді және өтінім түскен жағдайда бірден бас тартады.
Сондай-ақ, мұның ең басты артықшылығы - егер сіз қойған тыйымға қарамастан, біреу сіздің атыңызға заңсыз қарыз рәсімдесе, ол кредит есептен шығарылуға (кешірілуге) жатады.
Қызметті қалай қосуға болады?
Бұл процедураны тегін және небәрі бірнеше минутта жүзеге асыруға болады. Оның екі жолы бар:
1. E-gov.kz порталы арқылы (компьютермен):
Жеке кабинетке кіріңіз;
«Сервистер» бөлімін ашыңыз;
«Банктік қарыздарды, микрокредиттерді алудан ерікті түрде бас тарту» қызметін таңдаңыз;
Электрондық нысанды толтырып, ЭЦҚ-мен қол қойыңыз.
2. E-gov Mobile қосымшасы арқылы (смартфонмен):
«Қызметтер» бөліміне өтіңіз;
«Салықтар мен қаржы» санатын таңдаңыз;
«Кредит алудан ерікті түрде бас тарту» батырмасын басып, сұрауды растаңыз.
Неге назар аудару қажет?
Кез келген уақытта өшіруге болады: Егер сізге шынымен несие керек болса, бұл шектеуді бірден алып тастай аласыз.
Ломбардтарға жүрмейді: Бұл тетік кредиттік бюролармен жұмыс істемейтін ұйымдарға (мысалы, кейбір ломбардтарға) әсер етпейді.
Бұрынғы қарыздар: Бұл қызмет тек жаңа кредиттердің рәсімделуіне тосқауыл қояды, ал бұрыннан бар несиелерді төлеу міндеті сақталады.