AI-Sana: Қазақстандық студент егін өнімділігін арттыратын жасанды интеллект платформасын әзірледі
Әзірлеушінің мақсаты – фермерлерге деректерге сүйене отырып шешім қабылдауға көмектесу. Платформаны пайдалану су мен тыңайтқыштарды тиімді жұмсауға, өндірістік шығындарды азайтуға және өнімділікті арттыруға мүмкіндік береді.
16 Қазан 2026, 08:10
БӨЛІСУ
16 Қазан 2026, 08:1016 Қазан 2026, 08:10
168Фото: gov/kz
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің бірінші курс студенті Нұрдәулет Дүзенов ауыл шаруашылығы ресурстарын тиімді пайдалануға арналған AgriX интеллектуалды платформасын әзірледі. Жасанды интеллектке негізделген жүйе егістік жағдайын талдап, фермерлерге суару, тыңайтқыш енгізу және дақылдарды күтіп-баптау бойынша ұсынымдар береді.
Ең оқылған:
- Қазанда азаматтарға 112 мың теңгеге дейін ақшалай көмек беріледі
- Жаңбыр, қар және көктайғақ: 17 өңірде дауылды ескерту жарияланды
- «Олар бізге керек емес, бірақ біз оларға керекпіз»: Трамп Канаданы АҚШ-тың 51-ші штаты ету идеясын қайта көтерді
- Абай облысында бес жыл бойы жол ережесін бұзбаған жүргізушілер марапатталды
- Қарыз алушы қайтыс болса, ипотеканы кім төлейді? – Қаржы нарығын реттеу агенттігі түсіндірді