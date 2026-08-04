«Әділет» партиясы туралы ақпараттан кейін Бас прокуратура шұғыл мәлімдеме жасады
«Әділет» партиясына қатысты тараған ақпараттың жалған екені белгілі болды. Ведомство қоғамға маңызды ескерту жасады.
Бүгін, яғни 2026 жылғы 4 тамызда жекелеген бұқаралық ақпарат құралдарында «Әділет» саяси партиясының қызметіндегі тексеру нәтижелері мен анықталған бұзушылықтар туралы Бас прокуратураның баспасөз хабарламасы жарияланды.
Белгілі болғандай, бұл көрінеу жалған ақпарат болып табылады, Бас прокуратура мұндай сипаттағы хабарламаны жарияламаған, тексеру жүргізбеген.
Көрінеу жалған ақпарат тарату фактісі бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 274-бабы 2-бөлігінің 3-тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды, - деп хабарлады Бас прокуратура.
«Масс-медиа туралы» және «Онлайн-платформалар және онлайн-жарнама туралы» заңдарына сәйкес журналистер мен онлайн-платформаларды пайдаланушылар ақпараттың анықтығын тексеруге және ол жалған әрі құқыққа қайшы болған жағдайда оны таратпауға міндетті.
Осыған байланысты Бас прокуратура заңнаманы сақтауға, жалған және құқыққа қайшы ақпарат таратпауға, ведомстволық интернет-ресурста орналастырылған Бас прокуратураның тек ресми хабарламаларына сенуге шақырады.
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