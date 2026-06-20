ӘЧ-2026: АҚШ плей-оффқа шықты, Бразилия сенімді жеңіске жетті
Өткен тәулікте Әлем чемпионатының топтық кезеңінде бірнеше маңызды ойын өтіп, фавориттер өз мәртебесін сақтап қалды. Кейбір матчтарда күтпеген нәтижелер тіркеліп, топтағы жағдай айтарлықтай шиеленісті.
АҚШ плей-офф кезеңіне жолдама алды
D тобындағы маңызды кездесуде АҚШ құрамасы Австралияны 2:0 есебімен жеңіп, қатарынан екінші жеңісіне қол жеткізді. Осы нәтиженің арқасында америкалықтар мерзімінен бұрын плей-офф кезеңіне шықты. Матчта АҚШ қорғанысы сенімді ойнап, қарсыласқа мүмкіндік аз берді.
Марокко Шотландияны сүріндірді
С тобының тағы бір ойынында Марокко Шотландияны 1:0 есебімен ұтты. Кездесудегі жалғыз гол матч басталғаннан кейін небәрі 71 секунд өткенде соғылды. Бұл жеңіс марокколықтардың келесі кезеңге шығу мүмкіндігін едәуір арттырды.
Бразилия мықтылығын көрсетті
Бразилия құрамасы Гаитиді 3:0 есебімен ойсырата жеңді. Матчтың басты кейіпкері Матэус Кунья дубль авторы атанды, ал тағы бір голды Винисиус Жуниор соқты. Осы жеңістен кейін бразилиялықтар С тобында көшбасшылар қатарына көтерілді, ал Гаити турнирден шығып қалған алғашқы команда атанды.
Түркия қиын жағдайға тап болды
D тобындағы Түркия – Парагвай матчында парагвайлықтар минималды есеппен алға шықты. Кездесу барысында Парагвай тәртіпті ойынымен ерекшеленіп, маңызды үш ұпайға жақындай түсті. Бұл нәтиже Түркияның турнирдегі жағдайын күрделендіруі мүмкін.
Күн қорытындысы
Соңғы тәуліктегі ойындардан кейін АҚШ плей-оффқа шыққан алғашқы командалардың бірі атанса, Марокко мен Бразилия өз топтарында көшбасшылыққа таласуда. Ал Шотландия, Австралия және Түркия үшін келесі матчтар тағдыршешті болмақ.
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