  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Абай облысында жас қызды пышақтап өлтірген 20 жастағы күдікті ұсталды

Абай облысында жас қызды пышақтап өлтірген 20 жастағы күдікті ұсталды

Күдікті Бородулиха ауданының 20 жастағы тұрғыны.

14 Шілде 2026, 12:37
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/ЖИ - Ерболат Бекболат 14 Шілде 2026, 12:37
14 Шілде 2026, 12:37
133
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ЖИ - Ерболат Бекболат

Абай облысының Бородулиха ауылында пышақ жарақаттары бар қыздың денесі табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жергілікті полицияның мәліметінше, 13 шілде күні таңғы сағат 06:00 шамасында жергілікті тұрғын өз үйінің жанынан қызды тауып алған.

Адам өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Полиция қызметкерлері ізін суытпай ауданның 20 жастағы тұрғынын анықтап, ұстады. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, – деп хабарлады аймақтық Полиция департаментінен.

Тергеудің алдын ала болжамы бойынша, жас жігіт пен қаза тапқан қыз өзара таныс болған. Олардың арасында жеке араздық негізінде жанжал туындаған.

Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын толық анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда ер адам танысының мойнына пышақ сұғып алған болатын. 

Ең оқылған:

Наверх