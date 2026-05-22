9 және 11-сынып түлектерінің емтихан мерзімі белгілі болды
Министрлік мәліметінше, аттестат тапсыру шарасы мектеп басшысының бұйрығымен және ата-аналар комитетімен келісім негізінде өткізіледі.
Қазақстанда 2025–2026 оқу жылына арналған қорытынды аттестацияның мерзімдері ресми түрде бекітілді. Бұл туралы ҚР Оқу-ағарту министрлігінің бұйрығында көрсетілген.
9-сынып оқушыларының қорытынды емтихандары 2026 жылғы 29 мамыр мен 11 маусым аралығында өтеді. Оқушылар міндетті пәндер бойынша төрт жазбаша емтихан тапсырады.
Ал 11-сынып түлектеріне арналған мемлекеттік емтихандар 2-15 маусым аралығына жоспарланған. Түлектер бес емтихан тапсырады, оның бірі ауызша форматта өткізіледі.
Негізгі және жалпы орта білім туралы аттестаттарды салтанатты табыстау рәсімі 17-18 маусым күндері мектеп қабырғасында ұйымдастырылады.
Министрлік мәліметінше, аттестат тапсыру шарасы мектеп басшысының бұйрығымен және ата-аналар комитетімен келісім негізінде өткізіледі.
Ең оқылған:
- Мал бағып жүрген ұлын іздеп шыққан: БҚО-да адасып кеткен әйел табылды
- Ең төменгі жалақы 150 мың теңге болса, кімнің жалақысы өсетіні айтылды
- Қытай АҚШ-ты Кубаға қысымды тоқтатуға шақырды
- Декретке кеткен офицерлердің әскери стажы тоқтатылуы мүмкін
- Ұлттық банк базалық мөлшерлемені төмендете ме? Сарапшылар басты шарттарды атады