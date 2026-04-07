7 сәуірге валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 05:18
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 7 сәуірге валюта бағамы:

USD / KZT — 466.33 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 538.47  (Еуро)

RUB / KZT — 5.90 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 67.76  (Қытай юані)

GBP / KZT — 617.51 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 126.98 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.33 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.46  (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.70 (Украин гривнаcы)

 

Ең оқылған:

