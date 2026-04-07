7 сәуірге валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 05:18
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 05:18
Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 7 сәуірге валюта бағамы:
USD / KZT — 466.33 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 538.47 (Еуро)
RUB / KZT — 5.90 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 67.76 (Қытай юані)
GBP / KZT — 617.51 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 126.98 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.33 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.46 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.70 (Украин гривнаcы)
