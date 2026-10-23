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40 жастан кейінгі жүктілік: Ана болуды жоспарлаған әйел нені білуі керек?

23 Қазан 2026, 15:36
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 23 Қазан 2026, 15:36
23 Қазан 2026, 15:36
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

40 жастан кейін бала жоспарлағанда нені ескеру керек? Жұмыртқа жасушасын мұздату болашақта ана болуға кепілдік бере ме? Бала сүйе алмаған жұп тексеруді неден бастағаны дұрыс?

BAQ.KZ студиясында акушер-гинеколог Талшын Қаппаровамен әйел денсаулығына қатысты маңызды сұрақтарды талқыладық.

Сұқбатта миома мен эндометриоз, жүктілікке дайындық, кесарь тілігі және босанғаннан кейінгі өзгерістер туралы сөз болды.

Сұқбатты көріп, көкейіңіздегі сұрақтарды пікірге жазыңыз.

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