40 жастан кейінгі жүктілік: Ана болуды жоспарлаған әйел нені білуі керек?
23 Қазан 2026, 15:36
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23 Қазан 2026, 15:3623 Қазан 2026, 15:36
78Фото: ©BAQ.KZ коллажы
40 жастан кейін бала жоспарлағанда нені ескеру керек? Жұмыртқа жасушасын мұздату болашақта ана болуға кепілдік бере ме? Бала сүйе алмаған жұп тексеруді неден бастағаны дұрыс?
BAQ.KZ студиясында акушер-гинеколог Талшын Қаппаровамен әйел денсаулығына қатысты маңызды сұрақтарды талқыладық.
Сұқбатта миома мен эндометриоз, жүктілікке дайындық, кесарь тілігі және босанғаннан кейінгі өзгерістер туралы сөз болды.
Сұқбатты көріп, көкейіңіздегі сұрақтарды пікірге жазыңыз.
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