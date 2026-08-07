2,7 млрд теңге шығын: Қытайдан контрабандалық жолмен тауар тасыған қылмыстық топ ұсталды
Бас прокуратура Қытай Халық Республикасынан Қазақстан Республикасына тауарларды экономикалық контрабандалық жолмен ұзақ уақыт бойы заңсыз тасымалдаумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.
Тергеу барысында 37 компанияның ішінде ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысы бар «Metlink» және «Urban Green» компаниялары бойынша ғана мемлекетке келтірілген залалдың көлемі 2,7 млрд теңгеден асқаны анықталды.
2026 жылғы 5 тамызда Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 128–132-баптарына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 262-бабының 1, 2-бөліктерінде (ұйымдасқан топты құру және оған басшылық ету, сондай-ақ оның қызметіне қатысу), 234-бабының 3-бөлігінің 2) тармағында (ұйымдасқан қылмыстық топ жасаған экономикалық контрабанда) және 236-бабының 3-бөлігінде (ұйымдасқан қылмыстық топ жасаған кедендік төлемдер мен алымдарды төлеуден жалтару) көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасады деген күдікпен Қазақстан Республикасының азаматтары «Ш» және «А» ұсталып, Алматы қаласы Полиция департаментінің уақытша ұстау изоляторына қамалды.
2026 жылғы 7 тамызда тергеу сотының қаулысымен аталған күдіктілерге қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
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