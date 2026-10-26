26 қазанға арналған валюта бағамы
26 қазанда үш ірі қаладағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу-сату бағамдары белгілі болды.
Kurs.kz мәліметінше, 26 қазанда Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің бағамы төмендегідей қалыптасты.
Астанада долларды орта есеппен 450 теңгеден сатуға, 457 теңгеден сатып алуға болады. Еуроны 504 теңгеден өткізіп, 513,99 теңгеден сатып алуға болады. Рубльді сату бағамы – 5,40 теңге, сатып алу бағамы – 5,60 теңге.
Алматыда долларды орта есеппен 451,65 теңгеден сатуға, 453,82 теңгеден сатып алуға болады. Еуроны 505,28 теңгеден өткізіп, 510,05 теңгеден сатып алуға болады. Рубльдің сату бағамы – 5,37 теңге, сатып алу бағамы – 5,50 теңге.
Шымкентте долларды орта есеппен 452,49 теңгеден сатуға, 453,75 теңгеден сатып алуға болады. Еуроны 505,27 теңгеден өткізіп, 510,43 теңгеден сатып алуға болады. Рубльді сату бағамы – 5,41 теңге, сатып алу бағамы – 5,49 теңге.
Бүгінгі ресми бағам бойынша 1 доллар – 451,05 теңге, 1 еуро – 504,95 теңге, 1 рубль – 5,60 теңге.
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