26 қазанда әлемдік мұнай бағасы төмендеді
26 қазан күні таңертең Brent маркалы мұнайдың бағасы 1,81%-ға арзандап, барреліне 114,61 долларды құрады.
Дүйсенбі, 26 қазан күні таңертең әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеді.
Oilprice.com мәліметінше, 26 қазан күні таңертең Brent маркалы мұнайдың бағасы 1,81%-ға арзандап, барреліне 114,61 долларды құрады.
Америкалық WTI маркалы мұнайдың бағасы 2,07%-ға төмендеп, барреліне 101,13 долларға дейін түсті.
Ал ресейлік Urals маркалы мұнай, керісінше, 4,61%-ға қымбаттап, барреліне 106,24 доллар болды.
Өткен аптаның соңында мұнай бағасы Сауд Арабиясына хуситтердің ықтимал шабуылдары салдарынан мұнай жеткізілімі үзілуі мүмкін деген қауіпке байланысты өскен еді.
Демалыс күндері шабуылдар жалғасты. Жексенбі күні Сауд Арабиясының билігі жаңа зымырандар мен ұшқышсыз ұшу аппараттарының жолы кесілгенін хабарлады.
Қауіптің сақталуына байланысты Сауд Арабиясы жексенбі күні Эр-Риядтағы Король Халид халықаралық әуежайының жұмысын ішінара қайта жандандырды. Әуежайдың жұмысы Йемендегі хуситтердің шабуылынан кейін екі апта бұрын тоқтатылған болатын.
Бұған қоса, АҚШ Энергетика министрлігі гелийді аса маңызды материал деп танығаны хабарланды. Бұған оның жартылай өткізгіштер өндірісіндегі маңызды рөлі және әлемдік жеткізілімдердің үзілу қаупінің артуы себеп болған.
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