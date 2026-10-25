25 қазандағы валюта бағамы жарияланды
25 қазандағы доллар, еуро және рубльдің теңгеге шаққандағы бағамы Астана, Алматы және Шымкент қалаларында әртүрлі болды.
25 Қазан 2026, 10:16
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25 Қазан 2026, 10:1625 Қазан 2026, 10:16
207Фото: ©BAQ.KZ архиві
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Астана қаласындағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам мынадай:
- Доллар: сатып алу – 450 теңге, сату – 457 теңге;
- Еуро: сатып алу – 504 теңге, сату – 514 теңге;
- Рубль: сатып алу – 5,40 теңге, сату – 5,60 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- Доллар: сатып алу – 451,07 теңге, сату – 453,57 теңге;
- Еуро: сатып алу – 505,22 теңге, сату – 510,05 теңге;
- Рубль: сатып алу – 5,37 теңге, сату – 5,50 теңге.
Шымкентте валюта бағамы төмендегідей:
- Доллар: сатып алу – 452,28 теңге, сату – 453,61 теңге;
- Еуро: сатып алу – 505,50 теңге, сату – 509,75 теңге;
- Рубль: сатып алу – 5,42 теңге, сату – 5,49 теңге.
Бүгінгі ресми бағам бойынша 1 доллар – 451,05 теңге, 1 еуро – 504,95 теңге, 1 рубль – 5,60 теңге.