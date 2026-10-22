25 млн теңгенің жылқысын ұрлаған: Ақмола облысында әкесі мен баласы қамауға алынды
Ерейментау ауданынан ұрланған 77 жылқының 40-тан астамы иесіне қайтарылды. Шығын көлемі 25 миллион теңгеден асады
Жылқылардың жоғалғаны туралы полицияға биыл мамыр айында арыз түскен. Мал Ерейментау ауданына қарасты ауылдардың бірінің аумағында еркін жайылымда жүрген.
Полицейлер осыған ұқсас қылмыстар үшін бұрын сотталған адамдарды тексеріп, ет базарларын және ұрланған малды өткізуі мүмкін басқа да арналарды зерделеген. Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде күдіктілердің кім екені анықталды. Олар Степногорскіде тұратын әкесі мен баласы болып шықты.
Тергеу нұсқасы бойынша, биыл көктемде ер адамдар көлікпен ұрланған малды Ерейментау ауданынан Степногорскіге айдап әкелген. Жылқыларды қала сыртындағы қашаларда ұстап, кейін біртіндеп сатқан, – деп мәлімдеді полиция.
Күдіктілер ұсталғаннан кейін полицейлер аман қалған 40-тан астам жылқыны иесіне қайтарғаны атап өтілді.
Қазір екі күдікті де ұсталып, қамауда отыр.
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