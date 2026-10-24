24 қазанға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

24 Қазан 2026, 00:30
АВТОР
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depositphotos.com 24 Қазан 2026, 00:30
24 Қазан 2026, 00:30
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Фото: depositphotos.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 24 қазанға валюта бағамы:

USD / KZT – 451.05 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 504.95 (Еуро)

TRY / KZT – 9.07 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.16 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 122.82 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 603.05 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 67.62  (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.60 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 9.97 (Украин гривнаcы)

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