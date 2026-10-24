24 қазанға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
24 Қазан 2026, 00:30
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24 Қазан 2026, 00:3024 Қазан 2026, 00:30
118Фото: depositphotos.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 24 қазанға валюта бағамы:
USD / KZT – 451.05 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 504.95 (Еуро)
TRY / KZT – 9.07 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.16 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 122.82 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 603.05 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 67.62 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.60 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.97 (Украин гривнаcы)
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