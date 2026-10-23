23 қазанға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
23 Қазан 2026, 07:10
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23 Қазан 2026, 07:1023 Қазан 2026, 07:10
89Фото: depositphotos.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 23 қазанға валюта бағамы:
USD / KZT – 447.94 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 502.32 (Еуро)
TRY / KZT – 9.03 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.12 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 121.97 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 599.21 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 67.12 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.52 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.94 (Украин гривнаcы)
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