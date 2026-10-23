23 қазанға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

23 Қазан 2026, 07:10
АВТОР
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depositphotos.com 23 Қазан 2026, 07:10
23 Қазан 2026, 07:10
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Фото: depositphotos.com
 
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 23 қазанға валюта бағамы:

USD / KZT – 447.94 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 502.32 (Еуро)

TRY / KZT – 9.03 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.12 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 121.97  (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 599.21 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 67.12  (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.52 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 9.94 (Украин гривнаcы)

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