2026 жылдың жазында Қазақстанда қайда демалуға болады: Бағалар, бағыттар және ең танымал туристік орындар
Қазақстандағы ең танымал жазғы демалыс орындары, бағалар мен бағыттар белгілі болды. Биыл қай өңірлерге сұраныс артты, қайда демалу тиімді?
2026 жылдың жазғы маусымында Қазақстанда ішкі және келу туризмі бұрын-соңды болмаған қарқынмен дамып келеді. Ұлттық статистика бюросының соңғы деректеріне сәйкес, биылғы жылдың бірінші тоқсанында елімізге 3 миллион шетелдік турист келген. Келушілердің басым бөлігі Өзбекстан, Қырғызстан және Ресейден. Сонымен қатар орналастыру орындары көрсеткен қызмет көлемі 13,9%-ға артып, 69,4 млрд теңгеге жетті.
Қазақстандықтар да демалыс үшін ел ішіндегі курорттарды жиі таңдай бастады. Қазіргі таңда республикада глэмпингтерден бастап бес жұлдызды қонақүйлерге дейінгі 4 505 орналастыру нысаны жұмыс істейді.
1. Алматы тау кластері және Жетісу көлдері
Бұл – 2026 жылғы ресми статистика бойынша ең танымал туристік бағыт. Жыл басынан бері мұнда 509 мыңнан астам адам келген.
Туристер Іле Алатауының салқын самалын, Шарын шатқалының ерекше табиғатын, Көлсай мен Қайыңды көлдерінің көгілдір суын тамашалау үшін келеді.
Қалай жетуге болады?
Алматыға ұшақпен немесе пойызбен жетуге болады. Шарын, Көлсай және Қайыңды көлдеріне Алматыдан ұйымдастырылатын бір немесе екі күндік турлар арқылы баруға болады. Жол шамамен 3-5 сағат уақыт алады.
2026 жылғы бағалар:
* Алматыдағы қонақүй немесе хостел – тәулігіне 10 000-35 000 теңге;
* Шарын, Көлсай және Қайыңдыны қамтитын екі күндік тур – 35 000-55 000 теңге;
* Таудағы эко-қонақүй немесе премиум глэмпинг – 50 000-90 000 теңге.
2. Щучье-Бурабай курорттық аймағы
«Қазақстанның Швейцариясы» атанған Бурабай елдегі ең танымал бағыттардың бірі болып қала береді. Соңғы мәлімет бойынша мұнда 116,7 мың турист демалған.
Қарағайлы орман, мөлдір көлдер мен санаторийлер бұл өңірді отбасылық демалыс үшін қолайлы етеді.
Қалай жетуге болады?
Астанадан тұрақты пойыздар, электр пойыздары және автобустар қатынайды. Жол шамамен 2,5-3 сағат. Жеке көлікпен ақылы автобан арқылы 2 сағаттан астам уақытта жетуге болады.
2026 жылғы бағалар:
* Демалыс базалары мен қонақ үйлер – 10 000-18 000 теңге;
* Орта деңгейдегі қонақүй – екі адамға 45 000-65 000 теңге;
* Санаторийлер – тәулігіне адам басына 30 000-70 000 теңге.
3. Маңғыстау (Каспий теңізі және Бозжыра)
Маңғыстау облысы туристер арасында ерекше сұранысқа ие. Биылғы бірінші тоқсанда өңірге 53,3 мың адам барған.
Бірі Каспий жағалауындағы жағажай демалысын таңдаса, енді бірі Бозжыра шатқалы мен Үстірттің ерекше табиғатын көруге келеді.
Қалай жетуге болады?
Ақтауға ұшақпен жетуге болады. Курорттық аймақтар қаладан 15-30 минуттық жерде орналасқан. Ал Бозжыра мен Торышқа жол талғамайтын көлік және гидпен барған дұрыс.
2026 жылғы бағалар:
* Ақтаудағы қонақүй немесе пәтер – 15 000-40 000 теңге;
* «Барлығы қосылған» жүйесімен бес жұлдызды қонақүй – 120 000-250 000 теңге;
* Үстіртке 3–4 күндік джип-тур – адам басына 120 000-180 000 теңге.
4. Алакөл
Емдік қасиетімен және қара малтатас жағалауымен танымал Алакөлге жыл сайын демалушылар көп келеді.
Қалай жетуге болады?
Субсидияланған әуе және теміржол бағыттарының арқасында Ақши, Көктұма және Үржар арқылы жету жеңілдеді. Алматы мен Талдықорғаннан автобустар да қатынайды.
2026 жылғы бағалар:
* Жеке сектор – 7 000-12 000 теңге;
* Орта деңгейдегі демалыс базалары (тамақтанумен) – 18 000-35 000 теңге;
* Премиум қонақүйлер – 60 000-110 000 теңге.
5. Алтай курорттық аймағы (Катонқарағай және Бұқтырма)
Жыл басынан бері бұл өңірде 30,3 мың турист демалған.
Катонқарағай табиғатты, пантомен ем қабылдауды және белсенді туризмді ұнататындарға арналған.
Қалай жетуге болады?
Өскеменге ұшақпен немесе пойызбен жетіп, әрі қарай Бұқтырмаға немесе Катонқарағайға автокөлікпен баруға болады.
2026 жылғы бағалар:
* Бұқтырмадағы демалыс үйі – 15 000-50 000 теңге;
* Катонқарағайдағы марал шаруашылықтарындағы демалыс – 35 000-80 000 теңге (тамақтану және пантомен емдеу рәсімдерімен бірге).
2026 жылдың басты үрдісі
Сарапшылардың айтуынша, биыл Қазақстандағы демалыс бағасы айтарлықтай құбылып отыр. Мысалы, Алакөлдегі қонақүйден бөлмені тәулігіне 5-7 мың теңгеге жалдауға болса, Алматы облысындағы элиталық эко-қонақүйлер мен Бурабайдағы люкс нөмірлердің бағасы 90-150 мың теңгеге дейін жетеді.
Сонымен қатар ерте брондау үрдісі күшейген. Шілде мен тамыз айларына арналған ең танымал демалыс орындарындағы бос орындар көктемнің өзінде-ақ толық сатылып кетуде.
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