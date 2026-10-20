20 қазанға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
20 Қазан 2026, 02:44
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20 Қазан 2026, 02:4420 Қазан 2026, 02:44
77Фото: istockphoto.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 20 қазанға валюта бағамы:
USD / KZT – 452.59 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 507.67 (Еуро)
TRY / KZT – 9.15 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.18 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 123.23 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 603.30 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 67.75 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.48 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 10.04 (Украин гривнаcы)
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