20 қазанға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

20 Қазан 2026, 02:44
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istockphoto.com 20 Қазан 2026, 02:44
20 Қазан 2026, 02:44
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Фото: istockphoto.com

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 20 қазанға валюта бағамы:

USD / KZT – 452.59  (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 507.67 (Еуро)

TRY / KZT – 9.15 (Түрік лирасы)

KGS / KZT – 5.18 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 123.23 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 603.30 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 67.75 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.48 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 10.04  (Украин гривнаcы)

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