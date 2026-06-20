20 маусымдағы валюта бағамы: доллар қымбаттады
Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамы жарияланды.
Қазақстанның ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде 20 маусымдағы валюта бағамы белгілі болды.
Kurs.kz мәліметінше, Астанадағы айырбастау пункттерінде доллар 484,01 теңгеден сатып алынып, 490,96 теңгеден сатылып жатыр. Еуроның сатып алу бағамы – 557,99 теңге, сату бағамы – 567,97 теңге. Ресей рублі 6,20–6,50 теңге аралығында саудалануда.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар 487,93 теңгеден сатып алынып, 489,82 теңгеден сатылуда. Еуроның сатып алу бағамы – 559,03 теңге, сату бағамы – 564,16 теңге. Рубль 6,37 теңгеден қабылданып, 6,49 теңгеден сатылып жатыр.
Шымкентте доллардың сатып алу бағамы 488,19 теңге, сату бағамы 490,23 теңге болды. Еуро 558,15 теңгеден сатып алынып, 563,81 теңгеден сатылуда. Рубльдің бағамы 6,38–6,45 теңге аралығында қалыптасты.
Ұлттық банктің 20 маусымға белгіленген ресми бағамына сәйкес, АҚШ доллары – 488,37 теңге, еуро – 559,77 теңге, Ресей рублі – 6,64 теңге.
19 маусымдағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,64 теңгеге өсіп, 488,37 теңгені құрады.
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