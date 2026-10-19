20-24 қазанда Алматының қай көшелерінде жарық болмайды?
Электр қуатының өшуі негізінен сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін жоспарланған. Кейбір мекенжайларда жұмыс 09:00-де басталуы мүмкін.
20 қазан
Электр энергиясы мына мекенжайларда өшіріледі:
-
Шаңырақ-1 шағынауданы: 20 Маусым, Ақжол, Бостандық, Жаңа талап, Қайнар, Майра, Өтемісұлы көшелері;
-
Рысқұлов даңғылы: 21-29-үйлер;
-
Багратион көшесі, 39-үй;
-
Достоевский көшесі, 8/2-үй;
-
Жансүгіров көшесі, 177-193-үйлер;
-
Кулибин көшесі, 3-10-үйлер;
-
Меркулов көшесі, 7-22-үйлер;
-
Успенский көшесі, 7-22-үйлер;
-
Филатов көшесі, 30 және 32-үйлер;
-
Ұлжан-1 шағынауданы: Ақжазық, Балқұдық, Бозарал, Жалайыри, Құренқұлақ, Сарыбастау, Тәкеев, Ақжар, Сұлутөбе көшелері;
-
Жандосов, Тұрғыт Өзал, Сәтбаев, Түркебаев көшелерінің аумағы;
-
Дүйсенов, Брусиловский, Кавказская, Прокофьев көшелерінің аумағы;
-
Жандосов, Түркебаев, Сәтбаев, Тлендиев көшелерінің аумағы;
-
Алғабас шағынауданы: Оңғарсынова, Сұлтан, Достық көшелері;
-
Ақжар шағынауданы: Нұрғали, Сұлтанбаев, Бейлібаев көшелері;
-
9-шағынаудан, 41-44-үйлер;
-
10-шағынаудан, 14-23-үйлер;
-
Баршынкент көшесі, 36-2-үйлер;
-
Жеті Жарғы көшесі, 64-110-үйлер;
-
Ақбакай көшесі, 43-54-үйлер.
21 қазан
-
Шаңырақ-2 шағынауданы: Аманшин, Бәйсейіт батыр, Баһадүр, Күлтегін көшелері;
-
Қоянды көшесі, 86-үй;
-
Абылай хан даңғылы, 58 және 60-үйлер;
-
Солодовников, Розыбакиев, Сәтбаев, Хусаинов көшелерінің аумағы;
-
Шевченко, Мұқанов, Құрманғазы, Байзақов көшелерінің аумағы;
-
Шевченко, Мұқанов, Жамбыл, Байзақов көшелерінің аумағы;
-
Шәкәрім, Жемчужная, Құлыбетов, Тлендиев көшелерінің аумағы;
-
Васнецов, Тлендиев, Төле би, Волховская көшелерінің аумағы;
-
Таусамалы шағынауданы: Мақатаев, Жұмабаев көшелері;
-
Қарғалы шағынауданы: Рысқұлов, Абай, Сейтбеков көшелері;
-
Ақжар шағынауданы: Ер Төстік, Өмірзақов, Дәулеткерей, Бекешев, Мырзалиев, Айманов көшелері;
-
Баймағамбетов көшесі, 36-78 және 122-232-үйлер;
-
Федосеев көшесі, 1-43-үйлер;
-
Шемякин көшесі, 311-үй;
-
Жас Қанат шағынауданы: 1/63, 1/64, 1/68, 1/75, 1/74, 1/69, 1/66, 1/59, 1/67, 1/62, 1/71, 1/65, 1/61 үйлер;
-
Горный Гигант шағынауданы: Әзірбаев, Игишев, Иванилов, Тайманов көшелері;
-
Көктем-1 шағынауданы, 44А-үй;
-
Марков көшесі, 11 және 13-үйлер;
-
Пчеловодная көшесі, 4, 8, 10-үйлер;
-
Пожарский көшесі, 7-үй;
-
Нахимов көшесі, 11-үй;
-
Минин көшесі, 10-үй;
-
Радостовец көшесі, 158 және 158/1-үйлер;
-
Омаров көшесі, 43-үй;
-
«Монтажник» саяжай қоғамы, 11-77-үйлер;
-
«Көк-Төбе» саяжай қоғамы, 1-219-үйлер;
-
«Вентиляционник» саяжай қоғамы, 2-133-үйлер;
-
«Магистраль» саяжай қоғамы, 3-77-үйлер;
-
«Горный Гигант» кооперативі, 2013 және 2051-үйлер;
-
Луганский көшесі, 29-89-үйлер;
-
Керей-Жәнібек хандар көшесі, 1-18-үйлер;
-
Бегалин көшесі, 176А-224-үйлер;
-
Ужгородская көшесі, 1-11-үйлер;
-
Батурин көшесі, 1-16-үйлер;
-
Орманов көшесі, 17-115 және 119-үйлер;
-
Бағланова көшесі, 136-үй;
-
Жабаев көшесі, 136-үй;
-
Есенберлин көшесі, 189А-219-үйлер;
-
Апорт көшесі, 55-61-үйлер;
-
Көк-Төбе шағынауданы, Нұрмағамбетов көшесі, 119-үй;
-
Митин көшесі, 6 және 17-үйлер;
-
Тәттімбет көшесі, 9Б, 15, 33, 38, 53, 86 және 194-үйлер;
-
Рубинштейн көшесі, 31-үй;
-
Қабанбай батыр көшесі, 76, 78 және 78/49-үйлер;
-
Жамбыл көшесі, 13-үй;
-
Достық даңғылы, 34, 45, 46, 47, 49, 49/76 және 53-үйлер;
-
Пушкин көшесі, 78, 80, 84-үйлер;
-
Төлебаев көшесі, 114 және 149-үйлер;
-
Қарасай батыр көшесі, 39-үй;
-
Қалдаяқов көшесі, 35 және 35/23-үйлер;
-
Қазыбек би көшесі, 20 және 20А-үйлер;
-
9-шағынаудан, 69-69/6-үйлер;
-
10-шағынаудан, 11-16-үйлер;
-
Баршынкент көшесі, 36-2-үйлер;
-
Жеті Жарғы көшесі, 64-110-үйлер;
-
Ақбакай көшесі, 43-54-үйлер;
-
Ақсай-3 шағынауданы, 25, 26 және 27-үйлер.
22 қазан
-
Самғау шағынауданы: Ақтерек, Ақши, Аршалы, Байынкөл, Ботақара, Құлан, Темірқазық көшелері;
-
Рысқұлов даңғылы, 43/1 және 57А-үйлер;
-
Абылай хан даңғылы, 46-үй;
-
Мақатаев көшесі, 81-үй;
-
Молдағұлова көшесі, 32-үй;
-
Панфилов көшесі, 75-үй;
-
Бөгенбай батыр, Айманов, Төле би, Үмбетбаев көшелерінің аумағы;
-
Абай, Прокофьев, Есенжанов, Жемчужная көшелерінің аумағы;
-
Шевченко, Амангелді, Жамбыл, Масанчи көшелерінің аумағы;
-
Дүйсенов, Тлендиев, Кавказская, Циолковский көшелерінің аумағы;
-
Бөгенбай батыр, Радостовец, Төле би, Розыбакиев көшелерінің аумағы;
-
Васнецов, Тлендиев, Төле би, Волховская көшелерінің аумағы;
-
Қарғалы шағынауданы: Сейтбеков, Қозыбасы көшелері;
-
Ақжар шағынауданы: Өмірзақов, Байсұлтанов, Айманов көшелері;
-
Собинов көшесі, 23-45-үйлер;
-
Садовский көшесі, 54-57-үйлер;
-
Домбровский көшесі, 66-үй;
-
Гризодубова көшесі, 10 және 12-үйлер;
-
Наманганская көшесі, 6 және 10-үйлер;
-
Алтай-2 шағынауданы, 1-13, 51, 52 және 58-үйлер;
-
Алтай-1 шағынауданы, 24А және 26-үйлер;
-
Майлин көшесі, 77-үй;
-
Ақтөбе шағынауданы: Алатау, Бейбітшілік, Қазақстан, Тереңөзек, Көксарай көшелері;
-
Тимирязев көшесі, 45-үй;
-
Омаров көшесі, 43-үй;
-
«Монтажник» саяжай қоғамы, 11-77-үйлер;
-
«Көк-Төбе» саяжай қоғамы, 1-219-үйлер;
-
«Вентиляционник» саяжай қоғамы, 2-133-үйлер;
-
«Магистраль» саяжай қоғамы, 3-77-үйлер;
-
«Горный Гигант» кооперативі, 2013 және 2051-үйлер;
-
Луганский көшесі, 29-89-үйлер;
-
Керей-Жәнібек хандар көшесі, 1-18-үйлер;
-
Бегалин көшесі, 176А-224-үйлер;
-
Ужгородская көшесі, 1-11-үйлер;
-
Батурин көшесі, 1–16-үйлер;
-
Орманов көшесі, 17-115 және 119-үйлер;
-
Жабаев көшесі, 136-үй;
-
Есенберлин көшесі, 189А-219-үйлер;
-
Апорт көшесі, 55-61-үйлер;
-
Нұрмағамбетов көшесі, 119-үй;
-
Уәлиханов көшесі, 115, 115А, 117 және 121-үйлер;
-
Қабанбай батыр көшесі, 88 және 94-үйлер;
-
Қонаев көшесі, 122, 130, 130/31 және 132-үйлер;
-
Жамбыл көшесі, 31-үй;
-
Ақсай-3 шағынауданы, 25, 26 және 27-үйлер;
-
9-шағынаудан, 5-19-үйлер;
-
10-шағынаудан, 4-9-үйлер;
-
Баршынкент көшесі, 36-2-үйлер;
-
Жеті Жарғы көшесі, 64-110-үйлер;
-
Ақбакай көшесі, 43-54-үйлер;
-
8-шағынаудан, 1-8А, 37 және 39-үйлер.
23 қазан
-
Баршынкент көшесі, 36-2-үйлер;
-
Жеті Жарғы көшесі, 64-110-үйлер;
-
Ақбакай көшесі, 43-54-үйлер;
-
6-шағынаудан, 17-35-үйлер;
-
11-шағынаудан, 6-14-үйлер;
-
«Монтажник» саяжай қоғамы, 11-77-үйлер;
-
«Көк-Төбе» саяжай қоғамы, 1-219-үйлер;
-
«Вентиляционник» саяжай қоғамы, 2-133-үйлер;
-
«Магистраль» саяжай қоғамы, 3-77-үйлер;
-
«Горный Гигант» кооперативі, 2013 және 2051-үйлер;
-
Луганский көшесі, 29-89-үйлер;
-
Керей-Жәнібек хандар көшесі, 1-18-үйлер;
-
Бегалин көшесі, 176А-224-үйлер;
-
Ужгородская көшесі, 1-11-үйлер;
-
Батурин көшесі, 1-16-үйлер;
-
Орманов көшесі, 17-115 және 119-үйлер;
-
Бағланова көшесі, 136-үй;
-
Жабаев көшесі, 136-үй;
-
Есенберлин көшесі, 189А-219-үйлер;
-
Апорт көшесі, 55-61-үйлер;
-
Нұрмағамбетов көшесі, 119-үй;
-
Достық даңғылы, 36 және 38-үйлер;
-
Зенков көшесі, 33/19, 41 және 54-үйлер;
-
Қалдаяқов көшесі, 59-үй;
-
Асқаров көшесі, 21-үй;
-
Жасыл Белес көшесі, 1-үй;
-
Майлин көшесі, 54-үй;
-
Гёте көшесі, 145-210-үйлер;
-
Купалы көшесі, 33, 33А, 35, 39, 40, 46 және 48-үйлер;
-
Юных Пионеров көшесі, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 61, 65, 67, 69 және 69/37-үйлер;
-
Свердлов көшесі, 29-үй;
-
Орджоникидзе көшесі, 203-үй;
-
Енисейская көшесі, 30, 33, 34, 35, 38А, 39, 45, 47, 51, 53 және 53А-үйлер;
-
Громов көшесі, 36, 37, 42 және 43А-үйлер;
-
Полярная көшесі, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 және 44-үйлер;
-
Беляков көшесі, 52, 54, 57, 59 және 59А-үйлер;
-
Тәжібаев көшесі, 2-үй;
-
Ақжар шағынауданы: Әзірбаев, Байсұлтанов, Мырзалиев көшелері;
-
Қарғалы шағынауданы: Мечеть, Қозыбасы, Сейтбеков көшелері;
-
Егизбаев, Розыбакиев, Солодовников көшелері мен 21-линия аумағы;
-
Шевченко, Розыбакиев, Жамбыл көшелері мен Қарасу аумағы;
-
Төле би, Досмұхамедов, Қазыбек би, Шарипов көшелерінің аумағы;
-
Шәкәрім, Тұрғыт Өзал, Құлыбетов, Түркебаев көшелерінің аумағы;
-
Бөгенбай батыр, Абылай хан, Төле би, Желтоқсан көшелерінің аумағы;
-
Райымбек даңғылы, 243Б, 243В, 243Г және 245Г-үйлер;
-
Макаренко көшесі, 58, 62 және 66-үйлер.
24 қазан
Электр энергиясы Райымбек даңғылының бойындағы мына мекенжайларда өшіріледі:
-
165-үй;
-
165А-үй;
-
167Д-үй;
-
169А-үй.
Жоспарланған жұмыстарға байланысты нақты өшіру уақыты өзгеруі мүмкін. Электр энергиясының берілуіне қатысты жаңартылған мәліметті «Алатау Жарық Компаниясының» ресми сайтынан тексеруге болады.
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