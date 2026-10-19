20-24 қазанда Алматының қай көшелерінде жарық болмайды?

19 Қазан 2026, 11:19
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©BAQ.KZ коллажы 19 Қазан 2026, 11:19
19 Қазан 2026, 11:19
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Алматыда 20-24 қазан аралығында бірқатар көше мен тұрғын алабында электр энергиясы уақытша өшіріледі. «Алатау Жарық Компаниясы» жоспарлы жөндеу және ақауларды жою жұмыстарын жүргізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Электр қуатының өшуі негізінен сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін жоспарланған. Кейбір мекенжайларда жұмыс 09:00-де басталуы мүмкін.

20 қазан

Электр энергиясы мына мекенжайларда өшіріледі:

  • Шаңырақ-1 шағынауданы: 20 Маусым, Ақжол, Бостандық, Жаңа талап, Қайнар, Майра, Өтемісұлы көшелері;

  • Рысқұлов даңғылы: 21-29-үйлер;

  • Багратион көшесі, 39-үй;

  • Достоевский көшесі, 8/2-үй;

  • Жансүгіров көшесі, 177-193-үйлер;

  • Кулибин көшесі, 3-10-үйлер;

  • Меркулов көшесі, 7-22-үйлер;

  • Успенский көшесі, 7-22-үйлер;

  • Филатов көшесі, 30 және 32-үйлер;

  • Ұлжан-1 шағынауданы: Ақжазық, Балқұдық, Бозарал, Жалайыри, Құренқұлақ, Сарыбастау, Тәкеев, Ақжар, Сұлутөбе көшелері;

  • Жандосов, Тұрғыт Өзал, Сәтбаев, Түркебаев көшелерінің аумағы;

  • Дүйсенов, Брусиловский, Кавказская, Прокофьев көшелерінің аумағы;

  • Жандосов, Түркебаев, Сәтбаев, Тлендиев көшелерінің аумағы;

  • Алғабас шағынауданы: Оңғарсынова, Сұлтан, Достық көшелері;

  • Ақжар шағынауданы: Нұрғали, Сұлтанбаев, Бейлібаев көшелері;

  • 9-шағынаудан, 41-44-үйлер;

  • 10-шағынаудан, 14-23-үйлер;

  • Баршынкент көшесі, 36-2-үйлер;

  • Жеті Жарғы көшесі, 64-110-үйлер;

  • Ақбакай көшесі, 43-54-үйлер.

21 қазан

  • Шаңырақ-2 шағынауданы: Аманшин, Бәйсейіт батыр, Баһадүр, Күлтегін көшелері;

  • Қоянды көшесі, 86-үй;

  • Абылай хан даңғылы, 58 және 60-үйлер;

  • Солодовников, Розыбакиев, Сәтбаев, Хусаинов көшелерінің аумағы;

  • Шевченко, Мұқанов, Құрманғазы, Байзақов көшелерінің аумағы;

  • Шевченко, Мұқанов, Жамбыл, Байзақов көшелерінің аумағы;

  • Шәкәрім, Жемчужная, Құлыбетов, Тлендиев көшелерінің аумағы;

  • Васнецов, Тлендиев, Төле би, Волховская көшелерінің аумағы;

  • Таусамалы шағынауданы: Мақатаев, Жұмабаев көшелері;

  • Қарғалы шағынауданы: Рысқұлов, Абай, Сейтбеков көшелері;

  • Ақжар шағынауданы: Ер Төстік, Өмірзақов, Дәулеткерей, Бекешев, Мырзалиев, Айманов көшелері;

  • Баймағамбетов көшесі, 36-78 және 122-232-үйлер;

  • Федосеев көшесі, 1-43-үйлер;

  • Шемякин көшесі, 311-үй;

  • Жас Қанат шағынауданы: 1/63, 1/64, 1/68, 1/75, 1/74, 1/69, 1/66, 1/59, 1/67, 1/62, 1/71, 1/65, 1/61 үйлер;

  • Горный Гигант шағынауданы: Әзірбаев, Игишев, Иванилов, Тайманов көшелері;

  • Көктем-1 шағынауданы, 44А-үй;

  • Марков көшесі, 11 және 13-үйлер;

  • Пчеловодная көшесі, 4, 8, 10-үйлер;

  • Пожарский көшесі, 7-үй;

  • Нахимов көшесі, 11-үй;

  • Минин көшесі, 10-үй;

  • Радостовец көшесі, 158 және 158/1-үйлер;

  • Омаров көшесі, 43-үй;

  • «Монтажник» саяжай қоғамы, 11-77-үйлер;

  • «Көк-Төбе» саяжай қоғамы, 1-219-үйлер;

  • «Вентиляционник» саяжай қоғамы, 2-133-үйлер;

  • «Магистраль» саяжай қоғамы, 3-77-үйлер;

  • «Горный Гигант» кооперативі, 2013 және 2051-үйлер;

  • Луганский көшесі, 29-89-үйлер;

  • Керей-Жәнібек хандар көшесі, 1-18-үйлер;

  • Бегалин көшесі, 176А-224-үйлер;

  • Ужгородская көшесі, 1-11-үйлер;

  • Батурин көшесі, 1-16-үйлер;

  • Орманов көшесі, 17-115 және 119-үйлер;

  • Бағланова көшесі, 136-үй;

  • Жабаев көшесі, 136-үй;

  • Есенберлин көшесі, 189А-219-үйлер;

  • Апорт көшесі, 55-61-үйлер;

  • Көк-Төбе шағынауданы, Нұрмағамбетов көшесі, 119-үй;

  • Митин көшесі, 6 және 17-үйлер;

  • Тәттімбет көшесі, 9Б, 15, 33, 38, 53, 86 және 194-үйлер;

  • Рубинштейн көшесі, 31-үй;

  • Қабанбай батыр көшесі, 76, 78 және 78/49-үйлер;

  • Жамбыл көшесі, 13-үй;

  • Достық даңғылы, 34, 45, 46, 47, 49, 49/76 және 53-үйлер;

  • Пушкин көшесі, 78, 80, 84-үйлер;

  • Төлебаев көшесі, 114 және 149-үйлер;

  • Қарасай батыр көшесі, 39-үй;

  • Қалдаяқов көшесі, 35 және 35/23-үйлер;

  • Қазыбек би көшесі, 20 және 20А-үйлер;

  • 9-шағынаудан, 69-69/6-үйлер;

  • 10-шағынаудан, 11-16-үйлер;

  • Баршынкент көшесі, 36-2-үйлер;

  • Жеті Жарғы көшесі, 64-110-үйлер;

  • Ақбакай көшесі, 43-54-үйлер;

  • Ақсай-3 шағынауданы, 25, 26 және 27-үйлер.

22 қазан

  • Самғау шағынауданы: Ақтерек, Ақши, Аршалы, Байынкөл, Ботақара, Құлан, Темірқазық көшелері;

  • Рысқұлов даңғылы, 43/1 және 57А-үйлер;

  • Абылай хан даңғылы, 46-үй;

  • Мақатаев көшесі, 81-үй;

  • Молдағұлова көшесі, 32-үй;

  • Панфилов көшесі, 75-үй;

  • Бөгенбай батыр, Айманов, Төле би, Үмбетбаев көшелерінің аумағы;

  • Абай, Прокофьев, Есенжанов, Жемчужная көшелерінің аумағы;

  • Шевченко, Амангелді, Жамбыл, Масанчи көшелерінің аумағы;

  • Дүйсенов, Тлендиев, Кавказская, Циолковский көшелерінің аумағы;

  • Бөгенбай батыр, Радостовец, Төле би, Розыбакиев көшелерінің аумағы;

  • Васнецов, Тлендиев, Төле би, Волховская көшелерінің аумағы;

  • Қарғалы шағынауданы: Сейтбеков, Қозыбасы көшелері;

  • Ақжар шағынауданы: Өмірзақов, Байсұлтанов, Айманов көшелері;

  • Собинов көшесі, 23-45-үйлер;

  • Садовский көшесі, 54-57-үйлер;

  • Домбровский көшесі, 66-үй;

  • Гризодубова көшесі, 10 және 12-үйлер;

  • Наманганская көшесі, 6 және 10-үйлер;

  • Алтай-2 шағынауданы, 1-13, 51, 52 және 58-үйлер;

  • Алтай-1 шағынауданы, 24А және 26-үйлер;

  • Майлин көшесі, 77-үй;

  • Ақтөбе шағынауданы: Алатау, Бейбітшілік, Қазақстан, Тереңөзек, Көксарай көшелері;

  • Тимирязев көшесі, 45-үй;

  • Омаров көшесі, 43-үй;

  • «Монтажник» саяжай қоғамы, 11-77-үйлер;

  • «Көк-Төбе» саяжай қоғамы, 1-219-үйлер;

  • «Вентиляционник» саяжай қоғамы, 2-133-үйлер;

  • «Магистраль» саяжай қоғамы, 3-77-үйлер;

  • «Горный Гигант» кооперативі, 2013 және 2051-үйлер;

  • Луганский көшесі, 29-89-үйлер;

  • Керей-Жәнібек хандар көшесі, 1-18-үйлер;

  • Бегалин көшесі, 176А-224-үйлер;

  • Ужгородская көшесі, 1-11-үйлер;

  • Батурин көшесі, 1–16-үйлер;

  • Орманов көшесі, 17-115 және 119-үйлер;

  • Жабаев көшесі, 136-үй;

  • Есенберлин көшесі, 189А-219-үйлер;

  • Апорт көшесі, 55-61-үйлер;

  • Нұрмағамбетов көшесі, 119-үй;

  • Уәлиханов көшесі, 115, 115А, 117 және 121-үйлер;

  • Қабанбай батыр көшесі, 88 және 94-үйлер;

  • Қонаев көшесі, 122, 130, 130/31 және 132-үйлер;

  • Жамбыл көшесі, 31-үй;

  • Ақсай-3 шағынауданы, 25, 26 және 27-үйлер;

  • 9-шағынаудан, 5-19-үйлер;

  • 10-шағынаудан, 4-9-үйлер;

  • Баршынкент көшесі, 36-2-үйлер;

  • Жеті Жарғы көшесі, 64-110-үйлер;

  • Ақбакай көшесі, 43-54-үйлер;

  • 8-шағынаудан, 1-8А, 37 және 39-үйлер.

23 қазан

  • Баршынкент көшесі, 36-2-үйлер;

  • Жеті Жарғы көшесі, 64-110-үйлер;

  • Ақбакай көшесі, 43-54-үйлер;

  • 6-шағынаудан, 17-35-үйлер;

  • 11-шағынаудан, 6-14-үйлер;

  • «Монтажник» саяжай қоғамы, 11-77-үйлер;

  • «Көк-Төбе» саяжай қоғамы, 1-219-үйлер;

  • «Вентиляционник» саяжай қоғамы, 2-133-үйлер;

  • «Магистраль» саяжай қоғамы, 3-77-үйлер;

  • «Горный Гигант» кооперативі, 2013 және 2051-үйлер;

  • Луганский көшесі, 29-89-үйлер;

  • Керей-Жәнібек хандар көшесі, 1-18-үйлер;

  • Бегалин көшесі, 176А-224-үйлер;

  • Ужгородская көшесі, 1-11-үйлер;

  • Батурин көшесі, 1-16-үйлер;

  • Орманов көшесі, 17-115 және 119-үйлер;

  • Бағланова көшесі, 136-үй;

  • Жабаев көшесі, 136-үй;

  • Есенберлин көшесі, 189А-219-үйлер;

  • Апорт көшесі, 55-61-үйлер;

  • Нұрмағамбетов көшесі, 119-үй;

  • Достық даңғылы, 36 және 38-үйлер;

  • Зенков көшесі, 33/19, 41 және 54-үйлер;

  • Қалдаяқов көшесі, 59-үй;

  • Асқаров көшесі, 21-үй;

  • Жасыл Белес көшесі, 1-үй;

  • Майлин көшесі, 54-үй;

  • Гёте көшесі, 145-210-үйлер;

  • Купалы көшесі, 33, 33А, 35, 39, 40, 46 және 48-үйлер;

  • Юных Пионеров көшесі, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 61, 65, 67, 69 және 69/37-үйлер;

  • Свердлов көшесі, 29-үй;

  • Орджоникидзе көшесі, 203-үй;

  • Енисейская көшесі, 30, 33, 34, 35, 38А, 39, 45, 47, 51, 53 және 53А-үйлер;

  • Громов көшесі, 36, 37, 42 және 43А-үйлер;

  • Полярная көшесі, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 және 44-үйлер;

  • Беляков көшесі, 52, 54, 57, 59 және 59А-үйлер;

  • Тәжібаев көшесі, 2-үй;

  • Ақжар шағынауданы: Әзірбаев, Байсұлтанов, Мырзалиев көшелері;

  • Қарғалы шағынауданы: Мечеть, Қозыбасы, Сейтбеков көшелері;

  • Егизбаев, Розыбакиев, Солодовников көшелері мен 21-линия аумағы;

  • Шевченко, Розыбакиев, Жамбыл көшелері мен Қарасу аумағы;

  • Төле би, Досмұхамедов, Қазыбек би, Шарипов көшелерінің аумағы;

  • Шәкәрім, Тұрғыт Өзал, Құлыбетов, Түркебаев көшелерінің аумағы;

  • Бөгенбай батыр, Абылай хан, Төле би, Желтоқсан көшелерінің аумағы;

  • Райымбек даңғылы, 243Б, 243В, 243Г және 245Г-үйлер;

  • Макаренко көшесі, 58, 62 және 66-үйлер.

24 қазан

Электр энергиясы Райымбек даңғылының бойындағы мына мекенжайларда өшіріледі:

  • 165-үй;

  • 165А-үй;

  • 167Д-үй;

  • 169А-үй.

Жоспарланған жұмыстарға байланысты нақты өшіру уақыты өзгеруі мүмкін. Электр энергиясының берілуіне қатысты жаңартылған мәліметті «Алатау Жарық Компаниясының» ресми сайтынан тексеруге болады.

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