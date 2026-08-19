19 тамызға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
19 Тамыз 2026, 00:44
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19 Тамыз 2026, 00:4419 Тамыз 2026, 00:44
66Фото: pixabay
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 19 тамызға валюта бағамы:
USD / KZT — 460.13 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 532.60 (Еуро)
TRY / KZT — 9.60 (Түрік лирасы)
KGS / KZT — 5.26 (Қырғыз сомы)
AED / KZT — 125.29 (БАӘ дирхамы)
CNY / KZT — 68.25 (Қытай юані)
GBP / KZT — 622.28 (Фунт стерлинг)
UAH / KZT — 10.27 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT — 5.42 (Ресей рублі)
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