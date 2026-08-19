19 тамызға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

19 Тамыз 2026, 00:44
АВТОР
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pixabay 19 Тамыз 2026, 00:44
19 Тамыз 2026, 00:44
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Фото: pixabay
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 19 тамызға валюта бағамы:

USD / KZT — 460.13 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT — 532.60 (Еуро)

TRY / KZT — 9.60 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT — 5.26 (Қырғыз сомы)

AED / KZT — 125.29 (БАӘ дирхамы)

CNY / KZT — 68.25 (Қытай юані)

GBP / KZT — 622.28 (Фунт стерлинг)

UAH / KZT — 10.27 (Украин гривнаcы)

RUB / KZT — 5.42 (Ресей рублі)

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