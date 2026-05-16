16 мамырға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Ұлттық банктің мәліметі бойынша, 16 мамырға арналған валюта бағамы:

USD / KZT — 470.17 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 547.47 (Еуро)

RUB / KZT — 6.42 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 69.04 (Қытай юані)

GBP / KZT — 629.13 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 128.03 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.38 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.32 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.65 (Украин гривнаcы)

