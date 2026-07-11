11 шілдедегі доллар бағамы: Астана мен Алматыдағы айырбастау бағамы жарияланды
Ұлттық банк ресми валюта бағамын жариялады, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағасы белгілі болды.
11 Шілде 2026, 15:50
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11 Шілде 2026, 15:5011 Шілде 2026, 15:50
28Фото: ©BAQ.KZ/Арман Мухатов
Қазақстан Ұлттық банкі жариялаған ресми валюта бағамы мен Астана және Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамы ұсынылды.
2026 жылғы 11 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы:
- АҚШ доллары – 468,17 теңге;
- еуро – 536,40 теңге;
- Ресей рублі – 6,05 теңге;
- Қытай юані – 68,47 теңге.
Шетел валютасының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:
- сатып алу – 470 теңге;
- сату – 477 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 536,97 теңге;
- сату – 546,97 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 5,75 теңге;
- сату – 6,05 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
- сатып алу – 472,01 теңге;
- сату – 475,71 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 541,06 теңге;
- сату – 547,05 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 5,77 теңге;
- сату – 5,92 теңге.
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